Aanslag moskee Kandahar: dodental loopt op tot 37

Bij een explosie in een sjiitische moskee in de zuidelijke stad Kandahar in Afghanistan zijn zeker 37 mensen gedood en 70 gewonden gevallen, meldt persbureau Reuters. Verwacht wordt dat het aantal doden en gewonden nog oploopt. De aanslag is nog niet opgeëist.

Op het moment van de ontploffing werd het vrijdaggebed in de Imam Bargah-moskee gehouden. Foto's en video's op sociale media tonen veel mensen die ogenschijnlijk dood of ernstig gewond op de vloer van de moskee liggen.

Een lokale verslaggever zegt tegen Reuters dat ooggetuigen drie zelfmoordaanslagplegers zagen. Een van hen blies zichzelf op bij de ingang van de moskee, de twee anderen deden dat in het gebouw. "De toestand is zeer ernstig. Het ziekenhuis roept mensen op bloed te doneren", aldus de verslaggever.

Tweede aanlag in korte tijd

Deze aanslag komt een week na een door Islamitische Staat opgeëiste zelfmoordaanslag op een sjiitische moskee in de noordelijke stad Kunduz. Hier kwamen 46 mensen bij om.

De ambassade van het overwegend sjiitische Iran in Afghanistan heeft de aanslag veroordeeld. "We hopen dat Taliban-leiders krachtig optreden tegen deze goddeloze terroristische aanslagen."

De Taliban zijn zelf soennitisch maar hebben gezegd alle etnische minderheden en geloofsgroepen te beschermen, bijvoorbeeld tegen de lokale IS-tak.