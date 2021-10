De ECB wil steentje bijdragen aan strijd tegen klimaatverandering

De Europese Centrale Bank zoekt naar mogelijkheden om meer te doen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zegt Frank Elderson, directielid van de ECB in een interview met Nieuwsuur. "Binnen ons mandaat moeten wij op het gebied van klimaat alles doen wat we kunnen. Dat geldt voor alle spelers in de maatschappij, maar ook voor centrale banken en toezichthouders."