Lagere temperaturen: de rietdekker is blij, maar de botenverhuurder niet

Na een week waarin hitterecords werden gebroken, verwelkomen veel Nederlanders de koelere temperaturen en buien met enthousiasme.

"Hier nog strak blauw, ik hoop wel op een verfrissend buitje", zegt Anita via de NOS-Facebookpagina, en ook Nynke kan niet wachten op wat verkoeling: "Kom maar op... maar het noorden zal er wel weer goed vanaf komen. Die hitte, ben er helemaal klaar mee."

63 graden op het dak

Rietdekker Gijs van Ginkel is blij met de weersomslag. "Deze temperaturen zijn echt killing. Op het dak kan het in de zon wel 63 graden worden", vertelt hij. "Dit is de tweede keer dat ik dit meemaak." Ondanks de hitte werkten de rietdekkers uit Lunteren door tijdens de hittegolf. "Maar wel met een aangepast rooster, dus in plaats van om 7.00 uur, begonnen we om 5.00 uur."

De klussen uitstellen is geen optie. "Als we daaraan beginnen, dan werken we niet als het regent, niet als het vriest en dan ook niet met tropisch weer, dan blijven er uiteindelijk maar weinig dagen over om riet te dekken."

Drie keer per dag een schoon T-shirt

Wat Arie-Willem Vermeij betreft had het tropische weer nog wel wat langer mogen duren. Hij heeft in Giethoorn een pannenkoekenrestaurant en een botenverhuur. "De bootjes waren booming. Ik heb de afgelopen weken meer kano's verhuurd dan vorig jaar het hele seizoen. Als het geregend had, was het zeker niet zo druk geweest."

Over werken op drukke dagen met warm weer, zegt hij: "Ik ben liever bezig met werk, dan merk ik minder van de warmte en ik trek gewoon drie keer per dag een ander T-shirt aan."

Uitgestelde start

Hoewel veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan en daarmee zorgen voor een impuls voor de lokale horeca, valt de uitgestelde start van het seizoen door de coronacrisis niet in te halen. Eigenaresse van een strandtent in Zandvoort, Kim Rijnders: "We hebben een aantal hele mooie dagen gedraaid, maar de tafels staan verder uit elkaar, dus er kan maar de helft van de gasten in."

Temperaturen boven de dertig graden zorgen ervoor dat het flink warm kan worden in de keukens van restaurants. Volgens Vermeij, staan daar de echte toplui. "Het wordt daar makkelijk warmer dan veertig graden."

Buien

Voor de weersomslag zijn beide horeca ondernemers niet zo bang. "We zien wel dat mensen minder ver vooruit reserveren nu er meer buien worden verwacht, Maar dan kijk ik naar de weersvoorspelling en zie ik nog steeds temperaturen van boven de 22 graden." Ook Rijnders hoopt dat de Nederlandse zomer nog niet is afgelopen, "ik ga altijd uit van het meest positieve scenario."