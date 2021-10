Grapperhaus: coronapas beter controleren

Ondernemers moeten het checken van de coronatoegangsbewijzen serieus nemen. Demissionair minister Grapperhaus zei dat voor de ministerraad naar aanleiding van een onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS.

Volgens I&O wordt van alle bezoekers aan de horeca, bioscopen, concertzalen en andere gelegenheden ruim een derde niet op de coronapas gecontroleerd. Grapperhaus vindt het een degelijk onderzoek en volgens hem zijn de resultaten "niet goed".

Hij benadrukte dat hij extra geld beschikbaar heeft gesteld om gemeenten en ondernemers de passen te laten controleren.

'Even op de kiezen bijten'

De minister heeft de burgemeesters per brief opgeroepen zich aan de regels te houden. Volgende week komt er ook nog overleg over. "Het is nog even op de kiezen bijten", zei hij.

Grapperhaus prees initiatieven om in drukke gebieden met polsbandjes te werken, zodat niet ieder café apart de coronapas hoeft te controleren.