Justitie Oostenrijk wil oud-bondskanselier Kurz aanpakken, verzoekt opheffing immuniteit

Justitie in Oostenrijk heeft het parlement verzocht om de immuniteit van oud-bondskanselier Sebastian Kurz op te heffen. De openbaar aanklager wil Kurz vervolgen wegens onder meer corruptie, maar dat kan niet zolang hij als parlementariër immuniteit geniet.

De 35-jarige Kurz leidt nu in het parlement de conservatieve Österreichische Volkspartei (ÖVP). Die heeft al laten weten dat ze instemt met het verzoek van de openbaar aanklager en daardoor is de kans groot dat Kurz binnenkort wordt aangeklaagd. De oud-bondskanselier had zelf al gezegd dat hij geen gebruik zal maken van de regeling die parlementariërs beschermt tegen vervolging.

De oppositiepartijen in het parlement hadden eerder deze week al besloten dat er een parlementaire onderzoekscommissie komt die de corruptiebeschuldigingen gaat onderzoeken. De commissie kan onder meer getuigen onder ede horen en documenten in beslag nemen.

Positieve berichten gekocht

Vorige week deed de politie invallen in het kantoor van de bondskanselier, het ÖVP-hoofdkwartier en het ministerie van Financiën, dat ook door zijn partij wordt gerund.

Justitie zegt bewijs te hebben dat Kurz en enkele vertrouwelingen in 2016 hebben gefraudeerd. Kurz was toen minister van Buitenlandse Zaken, maar hij wilde graag bondskanselier worden. Er zou toen overheidsgeld zijn gebruikt om positieve berichtgeving over Kurz te kopen bij een krant. Die kwam er en Kurz wist zijn eigen partijleider opzij te schuiven, werd zelf partijleider, won de verkiezingen en werd kanselier.

Kurz trad afgelopen weekend af. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar besloot op te stappen "in het landsbelang". Hij zegt dat Oostenrijk geen chaos en instabiliteit kan gebruiken nu het land de coronacrisis nog niet heeft overwonnen en de economie nog niet volledig is hersteld.