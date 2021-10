'De man met een pijl in z'n rug is een held', zegt ooggetuige aanslag

Herdenking aanslag Noorwegen - AP

Kurt Einar Voldseth, inwoner van de Noorse stad Kongsberg, vond woensdagavond bij thuiskomst een pijl en boog voor zijn huis. Hij hoorde vervolgens "doodskreten die ik nooit zal vergeten", zegt hij tegen de Deense publieke omroep DR. De man is een van de ooggetuigen van de aanslag waarbij vijf mensen zijn gedood. De enige verdachte, de Deen Espen Andersen Bråthen, is overgedragen aan de gezondheidsdiensten. Daartoe is besloten na een medische evaluatie van de man, meldt de openbare aanklager. Hij wordt vandaag voorgeleid om te bepalen hoelang hij in voorarrest blijft. De rechtszaak begint waarschijnlijk over enkele maanden. Neersteken Voldseth maakte mee wat er gebeurde in de ruim een half uur durende aanslag. Na de vondst van de boog rende hij in de richting van het geschreeuw. Hij zag een vrouw die werd neergestoken met een of ander steekwapen, vertelt hij aan journalisten. De Noor herkende naar eigen zeggen de dader. Die woont in de buurt en "liep normaal rond met zijn koptelefoon op. Ik heb hem een paar keer gesproken, maar ik had de indruk dat hij iemand was met problemen." De 37-jarige Bråthen heeft na zijn arrestatie volgens de politie gelijk de bloedige aanval bekend. De veiligheidsdiensten vermoeden dat de verdachte handelde met een terroristisch motief. Hoewel hij eerder in beeld is geweest vanwege radicalisering, staat het motief volgens de autoriteiten nog niet vast. "Hij maakte vervelende opmerkingen en ik had het gevoel dat ik voorzichtig moest zijn bij hem", zegt een jonge buurvrouw van de verdachte:

"Hij woont een paar honderd meter verderop", zegt Voldseth over de verdachte. Kongsberg is een klein stadje; in de gelijknamige gemeente wonen zo'n 27.000 mensen. Bijna iedereen kent wel een slachtoffer of ooggetuige volgens de burgemeester. De dader sloeg toe op verschillende plekken in het centrum. Het drama begon in supermarkt Coop Extra. Nadat agenten de verdachte hadden benaderd, zou hij met pijl en boog het vuur hebben geopend op willekeurige mensen en de politie. De verdachte wist de supermarkt te ontkomen. Op straat ging het bloedbad verder.

Quote Ik begrijp niet hoe hij met die pijl in zijn rug kon lopen. Omstander Markus Alexander Kultima

"Ik zag een man naar me toe lopen met een pijl in zijn rug", zegt Markus Alexander Kultima tegen de Noorse omroep NRK. De gewonde man zei dat hij een agent buiten dienst was, en dat de 23-jarige zo snel mogelijk weg moest gaan. "Ik begrijp niet hoe hij met die pijl in zijn rug kon lopen en tegelijkertijd mensen in veiligheid probeerde te krijgen. Hij is een held", zegt Kultima. De agent is een van de drie gewonden van de aanval die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Van de dodelijke slachtoffers is alleen bekend dat het vier vrouwen zijn en een man, allemaal tussen tussen de 50 en 70 jaar oud.

