Fans blijven wakker voor nieuwe single Adele: 'Op repeat tot 01.45 uur'

Adele heeft haar nieuwe single gepresenteerd. Ongeveer 300.000 fans zagen vannacht hoe Easy On Me om middernacht Britse tijd op YouTube werd gezet. Acht uur later had de videoclip al bijna 15 miljoen clicks en zijn de reacties overwegend positief. Easy On Me is de eerste single van het nieuwe album 30, het eerste van de zangeres sinds 2015. Die plaat komt 19 november uit, de zangeres had de afgelopen weken al wat voorproefjes ervan gedeeld via haar sociale media. De videoclip voor de powerballad over verloren liefde maakte de Britse zangeres met regisseur Xavier Dolan. Ze werkte ook met hem samen voor de video van Hello, dat in hetzelfde huis werd opgenomen. Dit keer trekt Adele daar de deur achter zich dicht en trekt de wereld in:

Adele zei eerder al dat het album 30 gaat over haar scheiding met platenbaas Simon Konecki. Ze wil met het werk de breuk aan haar 9-jarige zoon uitleggen. Net als haar eerdere platen 19, 21 en 25 komt de titel van de leeftijd waarop ze eraan begon. "Ik heb met alle moeite mijn thuis en hart herbouwd en daar gaat dit album over", vulde ze vannacht aan in een boodschap op Twitter. "Ik durf te zeggen dat ik me in mijn leven nog nooit zo vredig heb gevoeld en daarom ben ik klaar om eindelijk dit album uit te brengen." Lovende reacties De BBC prijst het nieuwe nummer als een "wollige deken die je om de eenzaamheid en pijn kunt slaan van iedereen die door een verwoestende scheiding is gegaan". Adele's stem is volgens de omroep vol spijt maar ook vastberadenheid. Ook muziekmagazine Rolling Stone noemt Easy On Me een prachtnummer. "Adele keert terug en brengt de wereld weer aan het huilen."

Quote Op repeat tot 01.45 uur. Fan Hans Vink