'Captain Kirk' reageert op kritiek prins William over ruimtereizen

"Hij is een geweldige man, vriendelijk, goed opgeleid, maar hij begrijpt het niet", zei Shatner tegen het tv-programma Entertainment Tonight over de uitspraken van de prins.

William Shatner verwerpt kritiek van de Britse prins William dat miljardairs zich beter op problemen op aarde kunnen richten dan een nieuwe spacerace ontketenen. De acteur die ooit Captain Kirk speelde in Star Trek maakte woensdag zelf een korte ruimtevlucht in een raket van Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Quote

Shatner denkt dat William een bekrompen visie heeft op de ontwikkelingen. "Het gaat er niet om om te zeggen: 'Kijk mij eens, ik ben in de ruimte'. Dit is een eerste stap om industrieën de ruimte in te krijgen, zodat al die vervuiling van de aarde verdwijnt."

"Daar heb je iemand als Jeff Bezos voor nodig die zegt: 'Laten we de ruimte in gaan'", vervolgde Shatner. "De prins begrijpt het niet. Het begint met dit soort kleine stapjes. Ze sturen mij naar boven om te laten zien dat het praktisch mogelijk is."

De 90-jarige Shatner, die met zijn korte ruimtereis de oudste persoon in de ruimte werd, zei dat de vlucht een diepe indruk op hem had gemaakt. "Het voelt magisch, alsof je voor het eerst je kind vasthoudt. Je voelt je overweldigd door de verantwoordelijkheid en de noodzaak goed ervoor te zorgen."