Vollering heeft dubbel gevoel bij Tour Femmes: 'Giro was er wel altijd voor vrouwen'

Demi Vollering vlak na haar zege in La Course op 26 juni - AFP

Na dertien jaar zal er in 2022 eindelijk weer een vrouw in de gele trui staan. Donderdag werd in Parijs het parcours gepresenteerd van de Tour de France voor vrouwen, Le Tour Femmes. "Een schitterend parcours, het wordt een mooi spektakel", aldus Demi Vollering, die een Tourzege als een van haar doelen van komend jaar ziet. De 24-jarige Vollering, dit jaar winnares van Luik-Bastenaken-Luik, heeft zonder het zelf te weten al getraind voor de Tour. De drie bergen die de vrouwen eind juli volgend jaar zullen tegenkomen, heeft Vollering al bedwongen. Ze woont in Zwitserland, niet ver van de Grand Ballon, de Ballon d'Alsace en finishplaats La Planche des Belles Filles. "Ik kijk vooral uit naar La Planche des Belles Filles, die is heel steil en vrij lang en ligt me heel goed. Heel cool dat de Tour daar eindigt", zegt Vollering. "Maar er is voor elk wat wils. Er zijn vlakke dagen, heuvelachtige dagen en twee bergetappes."

Het parcours van de Tour Femmes bestaat uit acht etappes, allemaal in het noorden van Frankrijk. De ronde begint op de Champs-Élysées, op de dag dat de mannen er na drie weken Tour finishen. Vervolgens gaan de vrouwen via de Champagne-streek, inclusief een etappe over gravelwegen, in een week naar de Vogezen, waar de eindstreep ligt op de La Planche des Belles Filles.

Vollering won vier maanden geleden de laatste editie van La Course, de eendaagse koers die het gat na de ter ziele gegane Tour Feminin opvulde, maar ze was donderdag toch niet aanwezig bij de presentatie in Parijs. Waarom niet, dat weet ze eigenlijk niet. Ze volgde de presentatie tussen de bedrijven van een sponsordag door via de livestream op haar mobieltje. "Het was toch een bijzondere dag waar alle rensters met spanning naar hebben uitgekeken. De Tour de France is de grootste wielerwedstrijd ter wereld en het was eigenlijk absurd dat er geen vrouweneditie van was. Dat hoort toch niet bij deze tijd. En we hebben laten zien dat we een mooie Tour verdienen."

Eerste Tour Femmes gepresenteerd: 'Meisjes die naar tv kijken, kunnen dromen' - NOS

Nu die mooie Tour voor vrouwen eraan komt, heeft de renster van SD-Worx toch ook een beetje een dubbel gevoel. "De Tour de France vond het nooit echt nodig om een vrouwenwedstrijd te organiseren. Maar de Giro was er wel altijd voor de vrouwen, en die valt nu een beetje in het niet. Dat is een beetje jammer." De vrouweneditie van de Giro d'Italia is al jarenlang de meest prestigieuze ronde voor vrouwen en wordt al sinds 1988 georganiseerd. Komend seizoen staat de Giro Donne twee weken voor de Tour op het programma. "Dus dan moeten rensters kiezen, want je kunt niet beide rondes rijden", aldus Vollering. "En ja, ik hoop ook dat ik de Tour mag rijden."

Ook Vos hoopt op Tour Ook Marianne Vos, die in 2009 derde werd bij de laatste Tour Feminin, hoopt volgend jaar aan de start te staan van de Tour. "Het is wel de bedoeling. Het is nog niet zeker, maar de Tour de France is een wedstrijd waar iedereen graag bij wil zijn." Vos, die zich altijd sterk heeft gemaakt voor een volwaardige Tour voor vrouwen, spreekt van een mooi parcours: "De ene etappe is meer voor de sprinters, de ander voor de punchers, een heel gevarieerde ronde waar verschillende rensters aan hun trekken kunnen komen."

Vos is blij met Tour Femmes, maar tijdrit ontbreekt: 'Puntje voor de komende jaren' - NOS

De slotklim naar La Planche des Belles Filles in de laatste etappe kent Vos alleen van televisie. "Dan zie je de renners niet meer en komen ze ineens weer opdoemen. Dus ik kan wel een voorstelling maken van hoe steil het daar is." Het enige dat misschien ontbreekt in het parcours, is een tijdrit, vinden zowel Vollering als Vos. "Ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat er een tijdrit in zou zitten", zegt Vos. "Dat zou een ronde wel compleet maken. Dat is misschien nog wel een puntje voor de jaren erna." 'Een juweeltje dat we moeten laten glanzen' Want hoe zit het met de jaren erna? "We willen dat de koers blijft bestaan, dat is onze prioriteit", zei koersdirecteur Marion Rousse donderdag bij de presentatie. "We willen vrouwen iets groots bieden, omdat ze dat verdienen. Misschien kunnen we over een paar jaar gaan uitbreiden, maar op dit moment vind ik dit een mooie koers."

Koersdirecteur Rousse: 'Tour Femmes is een juweeltje dat we moeten laten glanzen' - NOS