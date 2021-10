De Parel van het Zuiden glanst niet meer: 'NAC Breda is een Griekse tragedie'

Teleurstelling bij NAC - Proshots

"Het is een doorlopende Griekse tragedie", zo omschrijft NOS-verslaggever en Bredanaar Joep Schreuder de huidige situatie van NAC Breda. Hoewel de tribunes van het Rat Verlegh Stadion nog steeds goed zijn gevuld, staat de club op een zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie en ook achter de schermen loopt het niet op rolletjes. De aanloop naar dit seizoen verliep tumultueus. De club liep vorig seizoen op een haar na promotie mis door een onverwachte thuisnederlaag tegen NEC (1-2) en de toenmalige trainer Maurice Steijn stapte in juni op vanwege bedreigingen van de supporters. Althans, dat was de lezing die de club in eerste instantie gaf. Eerder deze week maakte de geplaagde algemeen directeur Matthijs Manders in een bijeenkomst voor supporters en andere betrokkenen bekend dat Steijn toch een afkoopsom had gekregen en dat het destijds geschreven persbericht onhandig was. Supporters waren verbolgen over het feit dat zij de schuld kregen van het aftreden van Steijn, terwijl er geen enkele aangifte van bedreiging is gedaan.

Manders: 'Ik weet dat als je goed luistert niet iedere supporter blij is met mijn handelen deze zomer. Het persbericht was op sommige punten wat onhandig, daar leek het of iedere supporter van NAC schorriemorrie is. Dat was niet de boodschap, we waren in enorme emotie.' #NACpraat https://t.co/ZaJWZJuyAP — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) October 11, 2021

Ook clubicoon en toenmalig technisch directeur Ton Lokhoff sneuvelde in de zomer en voor jeugdexponent Sydney van Hooijdonk, die naar Bologna vertrok, ontving de club absoluut niet de hoofdprijs. Wel werd donderdag duidelijk dat NAC nog 400.000 euro aan opleidingsvergoeding ontvangt. Sjoerd Mossou, journalist bij het AD en supporter van NAC, noemt de gebeurtenissen van afgelopen zomer het absolute dieptepunt in zijn 'supportersloopbaan'. Volgens hem zijn de supporters onder de bus gegooid om het bestuurlijk falen te verhullen. "En dat voor een club die zijn bestaansrecht ontleent aan de supporters." Volgens Mossou horen de supporters bij de weinigen die wel op hun plaats bleven zitten. De club was een ware duiventil voor bestuurders en trainer. Zo had de club in de afgelopen tien jaar evenzoveel trainers. "Het is ongelofelijk dat een club als NAC de afgelopen tien jaar zo is ontspoord. Je hebt maar drie sterke poppetjes nodig die beslissingen nemen, zo moeilijk is het ook weer niet."

Aan de sfeer in het Rat Verlegh Stadion ligt het niet - Proshots

Toch was het vinden van de juiste poppetjes volgens Schreuder wel een probleem. "De afgelopen vijftien jaar waren de verkeerde mensen verantwoordelijk voor de club. Er was totaal geen consistentie, waardoor geleidelijke groei niet mogelijk was. Uiteindelijk moet je geschikte mensen voor een langere periode de kans geven." Schreuder verwijst bijvoorbeeld naar Erik ten Hag en Marc Overmars, maar kan talloze voorbeelden noemen. "Duidelijkheid en structuur zijn belangrijk. Hierdoor zijn clubs als PEC Zwolle, FC Utrecht, maar ook Go Ahead Eagles NAC op organisatorisch vlak voorbijgestreefd." Mossou onderschrijft deze analyse. "De drie grootaandeelhouders, die afgelopen zomer besloten om de financiële betrokkenheid stop te zetten, zeiden dat ze op afstand zouden blijven. Telkens als het even minder ging, besloten ze toch in te grijpen. Hierdoor zijn ook veel goede mensen de laan uitgestuurd." Nieuwe eigenaar De club is door het vertrek van de drie grootaandeelhouders op zoek naar een nieuwe eigenaar. Op dit moment is de enig overgebleven kandidaat een Amerikaanse private equity-partij, die ervaring heeft in het honkbal. AD-journalist Mossou zegt dat hij de bestuurlijke perikelen op afstand volgt en dat hij alleen nog voor thuiswedstrijden "met vrienden" naar NAC gaat. "Een nieuwe eigenaar betekent sowieso een fundamentele verandering. Ik houd mijn hart vast, zeker als het om exotische investeerders gaat die weinig van de Nederlandse voetbalcultuur begrijpen, maar tegelijk: sportief en bestuurlijk kan het haast niet slechter dan in de laatste jaren."

De huidige hoofdtrainer, Edwin de Graaf, in actie tegen Polonia Warschau toen NAC nog Europees voetbal speelde (2009) - ANP