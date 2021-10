Wekdienst 14/05: Franse scholen herdenken Samuel Paty • Bekir E. gehoord over Jos B.

Levenslang voor Amerikaanse miljonair die zijn mond voorbijpraatte : tijdens een interview voor een documentaireserie was Durst naar het toilet gegaan zonder te beseffen dat zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Voor de spiegel mompelde hij tegen zichzelf: "Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ze allemaal vermoord, natuurlijk."

Brusselse studentes betogen voor veiliger nachtleven : ruim duizend mensen gingen gisteravond de straat op. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een studentenwijk in de Brusselse gemeente Elsene de afgelopen jaren vele vrouwen heeft gedrogeerd en verkracht.

Adele heeft de eerste single gepresenteerd van haar nieuwe album 30. Easy on me verscheen vannacht op streamingdiensten en YouTube. De zangeres liet eerder in interviews al weten dat het nieuwe album, haar eerste sinds 2015, voornamelijk gaat over de nasleep van haar scheiding in 2019 van platenbaas Simon Konecki.

Ook Easy On Me gaat over een verloren liefde: