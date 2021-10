Minder jonge mannen werken, vooral door de nasleep van de financiële crisis

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk. Mannen onder de 25 jaar zijn langer gaan doorleren en mannen van 25 tot en met 44 jaar kregen met verschillende tegenslagen te maken door de nasleep van de laatste financiële crisis, constateert het Centraal Planbureau (CPB).

Zo gingen relatief veel bedrijven in de bouw, industrie en zakelijke dienstverlening failliet tijdens de recessie, waardoor er minder banen waren in die sectoren. En mannen werken in verhouding juist daar het vaakst.

Onvrijwillig werkloos

"Een aantal is noodgedwongen in een andere sector gaan werken, maar er zijn ook jonge mannen die nu van een uitkering leven. Ook wil een deel wel werken, maar kunnen zij geen baan vinden", zegt Egbert Jongen, die samen met drie andere CPB-economen onderzocht waarom de arbeidsparticipatie van jonge mannen in Nederland afneemt.

Het planbureau heeft ook gemeten dat meer mannen langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn, waardoor de arbeidsparticipatie is afgenomen.

In de periode voor 2008 nam de arbeidsparticipatie van jonge mannen nog licht toe. Maar sinds 2008 zijn ruim 100.000 mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar niet meer aan het werk. En dat terwijl oudere mannen (volgens het CPB 55-64 jaar) en vrouwen (zowel en jong als oud) het afgelopen decennium juist meer zijn gaan werken.

"Het beleid heeft daarin een grote rol gespeeld: de AOW-leeftijd is opgeschoven en de kinderopvangtoeslag is verhoogd. Maar het is minder bekend dat steeds minder jonge mannen aan het werk zijn. Een interessante vraag is wat het beleid voor hen kan betekenen", vraagt Jongen zich af.