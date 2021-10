ABN Amro: diensten als makelaars en bankiers worden overbodig door blockchain

"Je hebt nu veel intermediairs die noodzakelijk zijn. Dat gaat veranderen", zegt auteur Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro. "Bepaalde taken zullen verdwijnen of de marges zullen erg naar beneden gaan." Zo controleert een notaris nu documenten "dat hoeft dan niet meer."

De notaris, makelaar of bankier die als tussenpersoon documenten verifieert, waardes bepaalt en overdrachten uitvoert, wordt in deze protocoleconomie vervangen door geautomatiseerde contracten op de blockchain. Daarmee valt qua kosten en efficiëntie een hoop winst te behalen, schrijft de bank.

Blockchain is een decentrale, digitale database. Dit houdt in dat de informatie binnen de database niet op één centraal punt is opgeslagen, maar op meerdere punten tegelijk. Over de data bestaat consensus: iedereen kijkt naar dezelfde data, weet dat de data klopt en zodra data (bijvoorbeeld een transactie) in de blockchain zit, kan deze niet meer worden veranderd. Een tussenpersoon die data controleert is hierdoor niet meer nodig.

Bart Versteeg, notaris en bestuurder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gelooft niet dat blockchain zijn baan overbodig zal maken. "Blockchain legt vast wat gezegd is maar niet of het waar is. Wij verifiëren wat er in aktes gezet is, en daarnaast bieden we onze klanten juridische ondersteuning. Daarnaast draait het bij ons ook om geheimhouding, je wilt niet dat je testament openbaar is."

Ook internationaal geld overmaken kan veel efficiënter en goedkoper zonder tussenpartij. Dat gebeurt ook al, bijvoorbeeld in EL Salvador. Hét argument van de Salvadoraanse president om recent Bitcoin te omarmen was de grote Salvadoraanse enclave in de Verenigde Staten. Zij maken hoge kosten om geld naar huis te sturen.

Een minder bekend voorbeeld is de uitgifte van aandelen of obligaties, waar banken als adviseur veel geld mee verdienen. Ook dat kan via blockchaintoepassingen. Onder meer de Wereldbank experimenteert hier al jaren mee.

Een voorwaarde voor de protocoleconomie is wel dat data gemakkelijk toegankelijk en decentraal en veilig opgeslagen is. Daarvoor is goede regelgeving essentieel, schrijft de bank.

Hoe lang het duurt voor de 'protocoleconomie' daadwerkelijk een factor van belang wordt, is volgens Wessels "Heel lastig te zeggen." Het hangt naast de regelgeving af van hoe snel de technologische ontwikkeling verder gaat. Er is dus nog tijd om alternatieve dienstverlening te bedenken, zegt Wessels. "Je kan het omarmen en zorgen dat je je diensten anders aanpakt."

Digitaal geld

De bank gaat in het rapport ook in op digitaal geld, waar verschillende centrale banken aan werken, zoals de ECB al is dat volgens Wessels geen voorloper.

Onderzocht wordt nog hoe zulk digitaal geld zo geprogrammeerd kan worden dat het alleen aan bepaalde zaken kan worden uitgegeven. Zo kan een overheidssubsidie voor wonen of studie in dat geval geprogrammeerd worden om alleen voor het betalen van de huur of collegegeld ingezet te kunnen worden.

Ook kan een tijdslimiet worden meegegeven waarin de subsidie moet worden uitgegeven. Als dat niet gebeurt, verliest het geld voor de gebruiker zijn waarde.