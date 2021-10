Oud-president Bill Clinton met infectie opgenomen in ziekenhuis

Voormalig Amerikaans president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een niet nader gespecificeerde infectie. Het Irvine Medical Center in de stad Orange zegt dat het niet gaat om een coronabesmetting.

De oud-president zou al aan de beterende hand zijn. Zijn woordvoerder zegt op Twitter dat Clinton (75) dankbaar is voor de goede zorg van het ziekenhuispersoneel.