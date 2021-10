Parijse burgemeester bindt volgend jaar strijd aan met Macron

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. Ze neemt het in april 2022 op tegen onder anderen president Macron.

De leden van de Socialistische Partij verkozen Hidalgo boven Stéphane le Foll, de burgemeester van Le Mans en tevens oud-minister van Landbouw. Ze kreeg 72 procent van de stemmen.

Hidalgo is sinds 2014 burgemeester van Parijs, waar ze naam maakte met het terugdringen van de auto ten gunste van de fiets en het openbaar vervoer. Als president wil ze zich inzetten voor onder meer sociale gerechtigheid, de rechtsstaat en het klimaat.

'Franse Trump'

In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog ver achter op andere kanshebbers. Naast president Macron is dat in ieder geval de rechts-populistische Marine Le Pen. Mogelijk stelt ook de rechts-conservatieve schrijver Éric Zemmour zich nog kandidaat; deze "Franse Donald Trump" is in de peilingen Le Pen al voorbij.