Neptunus wint derde duel op rij en leidt in Holland Series tegen L&D

Curaçao Neptunus heeft in de Holland Series de leiding in handen genomen. De Rotterdammers versloegen L&D Amsterdam met 6-5, boekten daarmee hun derde zege op rij en kwamen in de best-of-seven-serie op 3-2.

De slagploegen waren lange tijd zeer aan elkaar gewaagd. Thuisploeg Amsterdam nam tot twee keer toe (mede door fouten van de tegenstander) een voorsprong en steeds boog Neptunus de score weer om. Dankzij een driehonkslag van Christian Diaz, zijn tweede van de avond, kwamen de bezoekers op 6-4.

In de negende inning werd het echter nog heel spannend: Amsterdam had alle honken bezet met niemand uit, maar kon daar slechts een punt uit halen.

Zesde duel

Het zesde duel is zaterdag in Amsterdam. De wedstrijd is vanaf 14.00 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.