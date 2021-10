Advocaat Plasman gaat aangifte doen tegen Sywert van Lienden in mondkapjeszaak

Advocaat Peter Plasman heeft in de talkshow Jinek gezegd dat hij aangifte gaat doen tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. In de talkshow zei de advocaat ook dat Van Lienden een gang naar de rechter kan voorkomen als hij de winst die hij maakte met een omstreden mondkapjesdeal met de overheid terugstort.

Plasman is advocaat van een groep mensen die zegt te zijn benadeeld bij de deal. De zaak wordt financieel gesteund door cabaretier Youp van 't Hek, die de afgelopen tijd in de media hard heeft uitgehaald naar Van Lienden.

Er is veel te doen over de mondkapjesdeal met Van Lienden, onder meer omdat hij aanvankelijk zei dat hij zich 'om niet' inspande, terwijl later bleek dat Van Lienden en zijn zakenpartners vorig jaar 28 miljoen euro hebben verdiend aan hun deal.

Van Lienden noemde de deal eerder zelf onuitlegbaar, maar deed geen toezeggingen de winst terug te betalen. Hij zei wel zijn rendement "voor goede doelen" te willen gebruiken.