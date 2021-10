Miedema, Van de Donk en Martens schitteren op Champions League-avond

De Oranjevrouwen hebben zich op positieve wijze laten zien in de Champions League. Vivianne Miedema was goed voor een goal en assist namens Arsenal, Daniëlle van de Donk was trefzeker voor Olympique Lyonnais en Lieke Martens tekende voor een assist bij Barcelona.

Miedema tekende voor de derde treffer van Arsenal in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen het Duitse Hoffenheim. De doelpuntenmachine reageerde attent toen Hoffenheim-keepster Martina Tufekovic een schot van Jordan Nobbs maar half kon keren en liep de bal over de doellijn.

Het was alweer de tiende treffer van Miedema dit seizoen. Ze scoorde zes keer in zes Champions League-wedstrijden en viermaal in de Engelse competitie, die vijf speelronden onderweg is.