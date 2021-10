Dode en gewonden bij flatbrand Drachten

Bij een brand in een appartementencomplex in Drachten is iemand om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond.

De brand brak vanmiddag uit in een appartement op de bovenste verdieping van het gebouw. Daar werd het dodelijke slachtoffer ook gevonden.

De 35 woningen in de flat werden ontruimd, tientallen bewoners werden elders opgevangen. Inmiddels is de brand geblust en zijn de meeste bewoners weer thuis, maar vier appartementen zijn voorlopig niet bewoonbaar.

"Een deel van de appartementen heeft brandschade", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omrop Fryslân. "En de brand was op de hoogste verdieping, dus alle appartementen eronder zouden ook waterschade kunnen hebben." Vier andere woningen moeten eerst worden schoongemaakt voordat de bewoners terug kunnen.

De oorzaak van de brand is niet bekend, de politie doet onderzoek.