Nederland is gelijker dan veel mensen denken, toch zijn er nog grote problemen

Hoewel er steeds vaker wordt gesproken over de groeiende ongelijkheid in Nederland, vertelt een nieuw rapport LINK vandaag een ander verhaal: vanaf 1990 is de ongelijkheid hetzelfde gebleven, na een lichte groei in de jaren tachtig. Het lijkt erop dat Nederland het dus best goed doet. Maar het 'optimistische' rapport vertelt niet het hele verhaal.

Een van de onderzoekers is Koen Caminada, hoogleraar empirische analyse aan de Universiteit Leiden. Hij was zelf niet verbaasd over de resultaten.

"Ik weet niet waarom mensen denken dat de inkomensverschillen zijn toegenomen", zegt Caminada. "Internationale rapporten en onze eigen statistische bureaus laten al jarenlang zien dat we een gewichtige, stabiele inkomensverdeling hebben. Het is een puzzel waarom de maatschappij dat niet wil weten."

Niet het hele verhaal

Econoom Mathijs Bouman noemt de uitslag "opmerkelijk", juist gezien de tijd waarin het uitblijven van ongelijkheid plaatsvond. "Juist vanaf 1990, toen Paars I en II bezig waren met marktwerking en globalisering."

Het gelijk blijven is volgens het rapport een gevolg van correcties vanuit de overheid, die het geld herverdeelt om de koopkracht gelijk te houden. "Die discussies over koopkracht geven altijd veel gedoe in Den Haag", zegt Bouman. "Maar als je ziet hoe dat op lange tijd is gemanaged, dan hebben we in ieder geval voorkomen dat die koopkracht sterk uit elkaar is gaan lopen."

Ook onderzoeker Caminada erkent dat de politiek een rol speelt. "Maar ook vanuit de politiek moet er aan knoppen worden gedraaid, en er zijn de afgelopen veel knoppen bijgekomen om de inkomens eerlijk te blijven verdelen." Maar ook de demografie werkt volgens hem mee. "Als er meer mensen met pensioen zijn, krijgen dus ook meer mensen AOW."

