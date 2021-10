'De kinderen van Ruinerwold' winnaar Gouden Televizier-Ring

In november 2019 kwam Jessica Villerius in contact met de kinderen. De oudste kinderen besloten eenmalig aan haar hun verhaal te doen. Bijna anderhalf jaar heeft Villerius de kinderen van dichtbij gevolgd. Opvallend is daarbij dat zij toegang kreeg tot archiefmateriaal, waarin te zien is hoe het er al die jaren in het gezin aan toeging.

Het gezin werd ontdekt toen een van de kinderen, Israel, van de boerderij was ontsnapt en in een plaatselijke kroeg om hulp vroeg. Dat is op de dag nauwkeurig twee jaar geleden, zei een ander kind, Edino, aan het begin van het Televizier-Gala.

In De Kinderen van Ruinerwold volgt documentairemaker Jessica Villerius de vier oudste kinderen van het gezin uit Ruinerwold. Een deel van dat gezin leefde jarenlang met hun vader, Gerrit Jan van D., op een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Daar waren zij volledig afgezonderd van de rest van de wereld.

De documentaireserie De Kinderen van Ruinerwold heeft de Gouden Televizier-Ring 2021 gewonnen. De prijs werd vanavond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer in de historie van de Televizier-Ring dat een documentaire de publieksprijs wint. De andere genomineerden waren de Videoland- serie Mocro Maffia en de docusoap Een huis vol van KRO-NCRV.

Bijzonder aan de documentaireserie is dat het een intiem, integer gemaakt true crime drama is, zegt mediawetenschapper Dan Hassler-Forest. Hij heeft de serie zelf ook gezien. "True crime is een geliefd nieuw genre, maar de verhalen worden niet altijd even netjes in beeld gebracht. Slachtoffers worden in sommige gevallen uitgebuit ten behoeve van het sensationele verhaal."

In de documentaireserie over de kinderen van Ruinerwold is dat anders gegaan, aldus de mediawetenschapper. "Daarin zie je dat het verhaal op een respectvolle, niet-sensationele manier is gemaakt." Zo krijgen de kinderen in de documentaireserie voldoende tijd en ruimte om hun verhaal te doen. "Ze doen in hun eigen woorden uit de doeken wat er al die jaren in het gezin is gebeurd."

Door die werkwijze krijg je als kijker ook het gevoel dat je de kinderen van dichtbij hebt leren kennen, legt de mediawetenschapper uit. Dat verklaart volgens hem dan ook waarom de documentaireserie de Televizier-Ring heeft gewonnen, een prijs die door het publiek wordt uitgedeeld op basis van de meeste publieksstemmen.

"Mensen die de serie hebben gezien, zijn gaan meeleven met de kinderen," zegt Hassler-Forest. "Door ze op het Televizier-Gala te zien, op de rode loper en daarna in het publiek, weet het publiek dat het goed met ze gaat. Daar houden wij als kijkers van: een goed einde. Zo'n prijs is dan nog een mooie strik eromheen."

"De prijs is voor ons allemaal"

De kinderen die bij de uitreiking aanwezig waren, reageerden in de uitzending van de talkshow Op1 kort op het ontvangen van de prijs. "Het voelt als het begin van iets nieuws," zei Edino. "Wat mij is bijgebleven na de documentaire, is dat het niet uitmaakt wat je hebt meegemaakt in het leven. Je hoeft je er nooit voor te schamen. Je kan er altijd open over zijn."

Ook benoemde hij de afwezigheid van de andere kinderen uit het Ruinerwold-gezin bij het Televizier-gala. "Ik zou willen dat we hier met alle negen konden staan. Maar uiteindelijk maakt iedereen natuurlijk ook een beslissing om in de publiciteit of buiten de publiciteit te blijven. Maar deze prijs is denk ik voor ons allemaal."