Problemen door noodweer in Griekenland, nog meer regen op komst

In verschillende wijken in de hoofdstad Athene is de stroom uitgevallen. Scholen blijven uit voorzorg dicht. Op een bepaalde school konden leerlingen vandaag alleen uit het gebouw komen door een brug te bouwen met schoolbankjes .

In Griekenland leidt extreem noodweer tot problemen. Een weerfront, dat de naam 'Ballos' heeft gekregen, veroorzaakt harde wind, onweer en zware regenval. Op sommige plaatsen is in korte tijd al meer dan vijftig millimeter water gevallen.

De brandweer moest honderden keren uitrukken om mensen uit hun ondergelopen huizen of auto's te redden. Niemand raakte daarbij gewond. Straten op het eiland Corfu veranderden in rivieren en winkels en kelders liepen ook daar vol met water.

Voorlopig geen einde aan regenval

Het noodweer wordt veroorzaakt doordat er een klein lagedrukgebied langzaam over Griekenland trekt, legt weerman Marco Verhoef uit. De Middellandse Zee is in het najaar op z'n warmst en daardoor komt relatief veel vocht in de lucht daarboven. "Als de lucht op enige hoogte dan ook nog eens koud is, dan ontstaan makkelijk dit soort zware buien."

Voorlopig is het einde nog niet in zicht. Het lagedrukgebied trekt zo langzaam over dat er zeker tot in de loop van zaterdag zware regen wordt verwacht. Plaatselijk kan de totale neerslag oplopen tot meer dan 200 millimeter. "Dat is bijna een kwart van wat er normaal in een jaar in Nederland valt", zegt Verhoef.