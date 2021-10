Met Ben Saddik staat Verhoeven weer tegenover een echte 'bad guy'

De Belgische justitie verdenkt hem nog altijd van lidmaatschap van een criminele organisatie, een aanklacht waarvoor hij eerder dit jaar anderhalve maand vastzat. Ben Saddik is eigenaar van een telefoonzaak in Antwerpen, die toestellen verkocht waarmee criminelen versleutelde berichten kunnen versturen.

Ben Saddik is niet alleen de laatste die Verhoeven wist te verslaan, ruim tien jaar geleden. De Marokkaanse Belg is net als Hari niet van onbesproken gedrag buiten de ring.

De overeenkomsten zijn opmerkelijk. Weer staat Rico Verhoeven tegenover een vechter die hem, de onverslaanbare kickbokskampioen, een ideale schoonzoon doet lijken. Een echte 'bad guy', de rol die in het verleden met verve vervuld werd door Badr Hari , en nu is voorbehouden aan Jamal Ben Saddik.

Jamal Ben Saddik is zijn vervanger, waarmee het redelijk onverwachts toch nog tot een derde ontmoeting tussen Verhoeven en Ben Saddik. De twee zouden in januari tegen elkaar vechten, maar destijds haakte de Belg af omdat een losgeschoten tussenwervel een zenuw in zijn rug afknelde.

De zaak van Ben Saddik komt nog voor de rechter. Tot die tijd wil de 31-jarige kickbokser er weinig woorden aan vuil maken. "Ik heb daarvoor een advocaat aangesteld. Het is zijn werk, zodat ik me honderd procent kan focussen op míjn werk. Al die vragen gaan naar hem toe."

Begin deze maand liet Ben Saddik tegenover het Algemeen Dagblad wat meer los. Hij was zich naar eigen zeggen "van geen kwaad bewust" geweest. "Wat ik deed is in mijn ogen niet illegaal of strafbaar." Dat de telefoons die hij verkocht veel werden gebruikt in het criminele circuit, was iets waarmee hij zich "niet bezighield".

Glory, de vechtsportorganisatie onder wier vlag Verhoeven en Ben Saddik op 23 oktober om de wereldtitel in het zwaargewicht strijden, beschouwt hem als onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar de aanklacht hangt als een donderwolk boven het hoofd van de Belg.

Spuugincident Verhoeven-Ben Saddik

En dan is daar uiteraard nog de onderlinge historie tussen Verhoeven en Ben Saddik. Vier jaar geleden spuugde Ben Saddik Verhoeven in het gezicht, in de staredown in aanloop naar hun tweede gevecht, dat door Verhoeven gewonnen werd. Een onsportieve, zo niet ronduit smerige actie. In de letterlijke en figuurlijke zin van het woord.