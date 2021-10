GroenLinks-Kamerlid Snels stapt op vanwege samenwerking PvdA

"Het zijn twee verschillende partijen, met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven", aldus Snels. Hij vindt dat de PvdA zich in een net zo'n grote crisis bevindt als het CDA. "Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven staat mij niet aan."

Na de Tweede Kamerverkiezingen zijn de linkse partijen GroenLinks en PvdA steeds nauwer gaan samenwerken. Dat zint Snels geenszins, licht hij toe in de brief waarin hij zijn vertrek bekendmaakt aan Kamervoorzitter Bergkamp. Hij spreekt over "kiezersbedrog".

Bart Snels van GroenLinks stopt als Tweede Kamerlid omdat hij het niet eens is met de samenwerking van zijn partij met de PvdA. Snels is de financieel woordvoerder van de partij en een van de vertrouwelingen van GroenLinks-leider Klaver.

Zojuist heb ik Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, deze brief gestuurd. Ik treed af als Kamerlid. Dat was een moeilijk besluit. Het was een eer om dit ambt te mogen vervullen. pic.twitter.com/DYmvNAgvAR

Snels vindt dat GroenLinks door de koppeling aan de PvdA een plek in het kabinet misloopt en daardoor een kans heeft verspeeld om bestuursverantwoordelijkheid te nemen en GroenLinks-plannen uit te voeren, zo blijkt uit de brief.

PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-leider Klaver hebben de afgelopen maanden in de formatiegesprekken steeds duidelijker gemaakt dat ze alleen samen in een kabinet wilden. De VVD en het CDA bleven tegen deze "linkse wolk" en nu wordt gewerkt aan een formatie van een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Als die formatiegesprekken slagen, blijven de twee linkse partijen dus in de oppositie.

Vier jaar geleden weigerde GroenLinks uiteindelijk in een kabinet te stappen vanwege een te streng migratiebeleid en daar kon Snels zich ook al niet in vinden. "In 2017 braken we zelf de onderhandelingen af en nu in 2021, hoewel de formatie nog niet is afgerond, hebben we ons vastgekoppeld aan de PvdA, terwijl duidelijk was dat een vierpartijencoalitie de meest waarschijnlijke uitkomst zou zijn," schrijft Snels. "Klimaatverandering en ongelijkheid aanpakken, dat moet nu gebeuren. Niet na de volgende verkiezingen."

In een tweet bedankt GroenLinks-leider Klaver het vertrekkende Kamerlid.