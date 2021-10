Versnipperd kunstwerk Banksy brengt 19 miljoen euro op

Banksy - Reuters

Love is in the Bin, zo heet het deels versnipperde kunstwerk van Banksy dat vandaag onder de hamer ging bij veilinghuis Sotheby's in Londen. Verwacht werd dat het vier tot zes miljoen op zou brengen, maar die schatting bleek aan de lage kant. Het werk werd in 2018 ook al geveild. toen heette het nog Girl with Balloon. Het werd een van de meest spectaculaire kunstveilingen ooit. Voor de ogen van de koper, die iets meer dan een miljoen euro had betaald voor het werk, verdween de afbeelding voor een deel in een papierversnipperaar die de kunstenaar had ingebouwd in de lijst. Om die reden vond de de veilingmeester het spannend om de veiling af te hameren, hij deed dat nu op een bod van bijna 19 miljoen euro:

Wereldberoemde Banksy geveild: 'Ik durf niet met de hamer te slaan' - NOS

Na die spectaculaire actie kreeg het werk de nieuwe naam Love is in the Bin. Het komt niet vaak voor dat een kunstwerk beschadigd meer oplevert dan intact. Dit is waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis dat een werk na beschadiging bijna 18 miljoen euro in waarde stijgt.