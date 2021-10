Voormalige XL-teststraat in Groningen wordt noodopvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent twee noodopvanglocaties in de stad Groningen voor ongeveer 375 asielzoekers. Dat bevestigen meerdere bronnen aan RTV Noord. Het initiatief moet de druk op de locatie in Ter Apel verlichten.

200 asielzoekers zullen worden ondergebracht in de voormalige XL-coronateststraat bij het Meerstad-transferium. Ook komt er een speciale slaapboot in het Oude Winschoterdiep te liggen. Daar is plek voor ongeveer 175 asielzoekers.

Op de locatie bij Meerstad werd vanochtend al gewerkt om de teststraat aan te passen voor de nieuwe functie. Het is nog onduidelijk wanneer beide locaties klaar zijn voor gebruik. Volgens een woordvoerder van het COA worden waarschijnlijk bewoners van het azc in Ter Apel overgebracht naar Groningen.

De extra noodopvang is nodig omdat er te weinig plaatsen zijn in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Vorige week moesten asielzoekers op stoelen en stretchers slapen omdat de toeloop groter was dan het centrum aankon.