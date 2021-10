Kritiek prins William op ruimtetoerisme: richt je op problemen van de aarde

De Britse prins William vindt dat superrijken als Jeff Bezos en Richard Branson hun geld niet in ruimteavonturen moeten steken maar in het oplossen van de problemen op aarde.

"We zien dat er een race naar de ruimte bezig is, dat iedereen het ruimtetoerisme op gang probeert te brengen", zegt William tegen de BBC. "De slimste geleerden moeten zich concentreren op het repareren van deze planeet, en niet op zoek gaan naar een nieuwe leefbare planeet."

Het is niet voor het eerst dat ruimtereisfinanciers worden bekritiseerd. Meestal is dat vanwege het schrille contrast tussen de miljarden die daarmee zijn gemoeid en de armoede waarin veel mensen leven.

Amazon-oprichter Bezos geeft deze critici grotendeels gelijk. "We moeten allebei doen", zei hij voorafgaand aan zijn ruimtereis in juli tegen CNN. "Er zijn veel problemen op aarde en die moeten we aanpakken. Maar we moeten ook naar de toekomst kijken, dat hebben we altijd gedaan." Volgens Bezos gaan toekomstige generaties profiteren van "de ervaringen van ruimtereizen van nu".

Earthshot Prize

Prins William bekommert zich al langer om het milieu. Zondag reikt hij voor het eerst de Earthshot-milieuprijzen uit aan vijf mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de oplossing van milieuproblemen. Voor elk winnend project ligt meer dan 1,15 miljoen euro klaar.

William zegt zich zorgen te maken over de wereld die hij aan zijn kinderen nalaat. "Als we niet uitkijken, beroven we hen van hun toekomst en dat is niet eerlijk."

Ook Williams vader, prins Charles, zette zich in voor het milieu. Daar werd hij door sommigen om bespot. "Hij heeft het moeilijk gehad", zei William, "en hij heeft bewezen dat hij zijn tijd vooruit was."

Klimaattop

Op 31 oktober begint de VN-klimaattop in de Schotse stad Glasgow. Volgens sommigen is dat de laatste kans om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. William roept de wereldleiders op om de goede voornemens die in het verleden zijn uitgesproken om te zetten in daden.