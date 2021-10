'We willen de Tour een keer winnen, dat blijft voor ons de heilige graal'

Maar hoe sterk de trein ook zal zijn, het biedt geen garantie. Dat bleek in 2020, toen Roglic de eindzege al praktisch op zak had, totdat Tadej Pogacar iedereen naar huis fietste in de afsluitende tijdrit. En in 2021 zat een valpartij van de Sloveen de ambities van de Nederlandse ploeg dwars.

Aan welke renners of kopmannen hij precies dacht, wilde Richard Plugge nog niet direct verklappen. Maar net na afloop van de presentatie van de volgende Tour de France, stak de ploegbaas van Jumbo-Visma de ambities van zijn team niet onder stoelen of banken. "De Tour is de heilige graal, die willen we heel graag een keer winnen. We moeten er met het sterkste team naartoe."

Wat gaat Jumbo in 2022 anders doen? "Het is al enige tijd aan het borrelen. We hebben al geëvalueerd. Zonder een goede voorbereiding gaan we zeker niet winnen. We moeten geluk en pech zoveel mogelijk uitsluiten. En: we moeten met de sterkste ploeg aan de start staan."

De ambities zijn duidelijk. En nu het parcours bekend is, somt Plugge de uitdagingen onderweg op: "Er zit van alles in. Vlakke ritten, waaieretappes in Denemarken en richting Calais, kasseien, aankomsten bergop, tijdritten."

Eén nadrukkelijke wens van Jumbo-Visma is niet opgevolgd door de parcoursbouwers: "Die ploegentijdrit van honderd kilometer zit er niet in", knipoogt Plugge.