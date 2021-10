Eis: voorwaardelijke celstraf voor vrouw die massale valpartij in Tour veroorzaakte

De 31-jarige vrouw werd aangeklaagd door wielervakbond CPA voor het veroorzaken van een crash waarbij zo'n vijftig renners betrokken waren. Ze was op iets meer dan veertig kilometer voor de finish een stukje de weg opgestapt met een kartonnen bord waarop ze haar grootouders begroette: 'Allez Opi Omi'.

De 'boete' van 1 euro die de wielervakbond bepleit, is de minste van de zorgen voor de vrouw die een massale valpartij veroorzaakte in de eerste etappe van de Tour de France. Het Franse Openbaar Ministerie eiste donderdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.

De vrouw meldde zich enkele dagen na de valpartij bij de politie en wordt vervolgd voor "het in gevaar brengen van anderen" en "het toebrengen van onopzettelijke verwondingen die een arbeidsongeschiktheid van maximaal drie maanden tot gevolg hebben gehad".

De plaatsvervangend openbare aanklager zei donderdag in de rechtbank van Brest dat de vrouw "het gevaar van haar gedrag" had ingezien en "spijt had betuigd". Dat weerhield het OM er niet van een voorwaardelijke celstraf te eisen.

De uitspraak in de zaak wordt op 9 december verwacht.