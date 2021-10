Buitenlandse Zaken vraagt Marokko om opheldering over spionage-beschuldiging

Het kabinet spreekt tegen dat een Marokkaanse journalist voor de Nederlandse ambassade in Rabat heeft gespioneerd. De bewuste journalist is mede op basis van die aanklacht in Marokko veroordeeld tot zes jaar cel, maar demissionair minister Knapen verwerpt de beschuldiging in een Kamerbrief.

Knapen schrijft dat Buitenlandse Zaken de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag om opheldering heeft gevraagd. Het ministerie heeft onderstreept dat ambassades vrij zijn in het onderhouden van contacten met journalisten en dat dit hoort tot de normale werkzaamheden van een ambassade.

Het gaat om de journalist Omar Rahi. Kamerleden hebben al een paar keer aandacht gevraagd voor zijn situatie. Hij werd vorig jaar zomer gearresteerd, onder meer op verdenking van spionage. In juli van dit jaar werd hij veroordeeld.

'Vonnis niet openbaar'

Knapen schrijft dat het kabinet de ontwikkelingen in het proces tegen Rahi "zo goed als mogelijk" heeft gevolgd, maar dat dat niet eenvoudig was, omdat de aanklacht en het vonnis niet openbaar zijn gemaakt. Volgens de minister heeft Nederland verschillende keren navraag gedaan bij de Marokkaanse autoriteiten.

Vorige week heeft Buitenlandse Zaken alsnog een vertaling van een deel van het vonnis "informeel onder ogen gekregen". Daaruit wordt duidelijk dat Radi is veroordeeld voor meerdere aanklachten, waaronder spionage voor de Nederlandse ambassade.

Radi in beroep

Volgens Knapen zeggen de Marokkaanse autoriteiten in een eerste reactie veel belang te hechten aan goede betrekkingen met Nederland. Maar zij willen zich niet mengen in de rechtsgang.

De zaak is ook nu nog onder de rechter, want Radi is in beroep gegaan. "Het is nu aan de Marokkaanse rechter om dit beroep te behandelen en Nederland zal de zaak nauwgezet blijven volgen", meldt de minister aan de Kamer. De relatie tussen Nederland en Marokko is al tijden moeizaam.