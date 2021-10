Tien studenten wonen op landgoed in Wageningen samen met bejaarde eigenaar

Tien studenten uit Wageningen wonen op een landgoed midden in de bossen. Zij kregen de kans om bij de hoogbejaarde eigenaar Robert Best te wonen, die met het geld van de huur het landgoed in Wageningen opknapt en de gezelligheid van de studenten gebruikt om te vechten tegen eenzaamheid.

Villa Sanoer, zoals het huis bekendstaat, werd in de jaren 50 van de vorige eeuw de uitvalsbasis voor Best, toen het nog een pension was. Als expert in de tropische landbouw reisde hij vanuit Wageningen de hele wereld over.

Hij werd gegrepen door de geschiedenis van het huis en de tuin die in de Tweede Wereldoorlog een flinke opdoffer hadden gekregen. Volgens student Jorn Sietsma kocht Best de villa in 1980. "Het werd zijn levensdoel om dit huis te renoveren en de tuin zo aan te leggen, zoals de architect het oorspronkelijk had bedoeld", vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Door kamers te verhuren aan studenten konden die kosten worden betaald."

Huurder, huisgenoot én mantelzorger

Het samenwonen met een bejaarde man is volgens Sietsma in het begin wel even wennen, maar al snel is het voor de studenten de normaalste zaak van de wereld geworden. "In principe is het ook gewoon een huisgenoot, hij is dan wat slechter ter been." Daarom halen de studenten boodschappen voor Best en koken ze weleens voor hem.