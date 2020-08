Uitgestelde Euro Hockey League in Amstelveen alsnog afgelast

De finaleweek van de Euro Hockey League, die van 14 tot en met 18 oktober gespeeld zou worden in Amstelveen, gaat niet door. De organisatie heeft het evenement, dat oorspronkelijk in april zou plaatsvinden, afgelast vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

"Uiteindelijk bleek het gewoon te moeilijk om te garanderen dat we een toernooi konden organiseren in een veilige omgeving" zegt EHL-voorzitter Hans-Erik Tuijt, die eigenlijk pas op 1 september een definitief besluit zou nemen. Om te voorkomen dat sommige teams en hun supporters door de huidige omstandigheden niet af konden reizen naar Amstelveen is er nu al een streep gezet door het Europese hockeytoernooi.

De vrouwen van Amsterdam en Den Bosch en de mannen van Bloemendaal en Kampong zaten nog in het toernooi. Behalve hun kans op een Europese prijs zien zij ook een primeur in rook op gaan. Het zou dit jaar voor het eerst zijn dat de mannen en de vrouwen de eindfase van hun toernooi om de Europese clubtitel in hetzelfde weekeinde en op dezelfde locatie afwerken.