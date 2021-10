Ministerie doet aangifte tegen site met valse QR-codes

Mensen worden gecontroleerd op het Amsterdam Music Festival. Ze komen niet voor in het verhaal - ANP

Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar op eenvoudige wijze een vals coronatoegangsbewijs kon worden ingeladen. De site toonde de QR-codes in een nagemaakte coronacheck-app, waarbij ook de fietsende en skatende mensen te zien zijn die de reguliere app toont. Met het blote oog is de site nauwelijks van echt te onderscheiden en de QR-codes werken, blijkt uit een steekproef door de NOS. Het gaat om legitieme QR-codes die door andere gebruikers zijn gedeeld. Ook de initialen en de geboortemaand en -dag worden bij de codes vermeld, zodat de gebruiker ervan die kan noemen als ernaar wordt gevraagd. Techredacteur Joost Schellevis legt uit hoe het werkt:

De site staat niet op zichzelf: het ministerie stelt al langer te merken dat QR-codes worden uitgewisseld via onder meer de populaire chat-app Telegram. De bewuste site is inmiddels offline. Om welke reden is onduidelijk: het ministerie zegt de site niet offline te hebben gehaald.

Hoeveel mensen met frauduleuze QR-codes bij cafés, restaurants en op andere plekken naar binnen proberen te gaan, is niet bekend. Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid noemt het misbruik in elk geval ernstig. "Je moet dit niet willen", zegt hij. "Het moet veilig zijn om in grote groepen bij elkaar te komen en zo'n QR-code moet betekenen dat iemand genezen, gevaccineerd of getest is." De aangifte, die het ministerie maandag gaat doen, richt zich ook op andere misbruikers van QR-codes. Ook heeft het ministerie een forensisch onderzoeksbureau in de arm genomen dat bewijsmateriaal verzamelt. "Dat kan worden gebruikt als het tot een strafrechtelijke procedure komt", laat een woordvoerder weten. Ook is de CoronaCheck-app aangepast om QR-codes te kunnen blokkeren. Afgelopen week zijn dertien veel gedeelde QR-codes op de zwarte lijst gezet, wat betekent dat ze voor niemand weer werken: ook niet voor de 'eigenaar' van de QR-code. Die kan overigens wel weer een nieuwe QR-code aanmaken. Legitimatie Het aanmaken van een valse QR-code is in theorie niet genoeg om ergens binnen te komen: personeel van bijvoorbeeld cafés, restaurants en bioscopen moeten ook vragen om legitimatie. In de QR-code zitten de initialen en in veel gevallen ook de geboortedatum van de 'eigenaar' van de code verwerkt.

Links de echte CoronaCheck-app, rechts een nagemaakte versie. De QR-code in de nagemaakte app werkt, en is daarom door de NOS deels vervaagd om gebruik te voorkomen. - NOS