Weer grote brand bij schrootbedrijf Den Bosch, NL-Alert vanwege rook

In Den Bosch en omgeving is een NL-Alert afgegeven voor een brand in een berg schroot bij schrootbedrijf AVI. In de stad is volgens Omroep Brabant een flinke brandgeur te ruiken en in de wijde omgeving zijn rookwolken te zien. Inwoners moeten hun ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen.

Bij het bedrijf worden onder meer autoschroot, fietsen en koelkasten verwerkt. De brandweer meet daarom of de vrijkomende rook schadelijk is. Er is niemand gewond geraakt. Wel is één medewerker uit een aangrenzend kantoorpand gehaald en in veiligheid gebracht.

Uitbreiding voorkomen

De brandweer is massaal aanwezig met specialistisch materiaal zoals hoogwerkers, een blusboot en een drone. Brandweerlieden proberen uitbreiding van de brand te voorkomen. Het blussen zal nog enkele uren duren.

Industrieterrein De Rietvelden, waar het schrootbedrijf ligt, is volledig afgesloten. De A59 tussen Waalwijk en Oss ligt vlak bij het schrootbedrijf. Automobilisten hebben last van de rook en moeten daarom langzamer rijden.

Eerdere branden

In maart werd het schrootbedrijf ook al getroffen door een grote brand. En eerder waren er al meerdere broeibranden in het afval van autowrakken. Het bedrijf kreeg in april vorig jaar een dwangsom opgelegd omdat er te veel afval was opgeslagen, meldt de regionale omroep.

Burgemeester Mikkers van Den Bosch wilde na de brand in maart dat AVI zou vertrekken uit zijn stad. Hij vroeg de provincie, die over de huisvesting van het schrootbedrijf gaat, om te onderzoeken of de vergunning kan worden ingetrokken.

De provincie liet later weten onderzoek te doen naar de vergunningen van het bedrijf. Het zag er toen naar uit dat alles in orde was. AVI beloofde maatregelen te nemen om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen.