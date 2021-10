'Pakistaanse vliegmaatschappij schort vluchten op Kabul op, evacuatie tolken in gevaar'

De Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA schort de vluchten tussen Pakistan en de Afghaanse hoofdstad Kabul op vanwege de intimiderende bemoeienis van de Taliban, meldt persbureau Reuters.

Afgelopen dinsdag nog werden tientallen Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt met een PIA-vlucht geëvacueerd naar Pakistan. Ook voor nieuwe evacuatievluchten wordt gerekend op medewerking van de Pakistanen. Het besluit van PIA lijkt roet in het eten te gooien.

"We schorten onze vluchten naar Kabul per vandaag op vanwege de agressieve benadering van de autoriteiten", zegt een woordvoerder van PIA tegen Reuters. De Taliban eist dat de PIA de vluchtprijzen terugbrengt naar het niveau van voor de machtsgreep door de extremisten. Die prijzen zijn sinds augustus vertwintigvoudigd. De nieuwe machthebbers dreigen met een vliegverbod als de PIA de prijzen niet aanpast.

Staf geïntimideerd

Verder zou de Taliban naar believen vluchtschema's veranderen en op het laatste moment wel of geen toestemming verlenen voor het opstijgen of landen van toestellen. De staf van PIA in de Afghaanse hoofdstad zou geregeld geïntimideerd worden door commandanten van de Taliban. De Pakistaanse maatschappij is vrijwel de enige die vluchten naar Kabul uitvoert.

In Den Haag is deze week net besloten dat 2100 Afghanen naar Nederland mogen komen. Het gaat om mensen die in het verleden met Nederland of Nederlanders hebben samengewerkt, en hun naaste familie. Hun enige optie om het land per vliegtuig te verlaten is de route via Pakistan. Zij kunnen geen gebruik maken van de evacuatieroute via Qatar, omdat dat land de grens dichthoudt voor Afghanen die geen Nederlandse familieleden hebben.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vanmiddag bekend dat een groep van 29 Afghanen onlangs over land van Afghanistan naar Pakistan is gereisd. Buitenlandse Zaken raadt die route vanwege de grote risico's af. De 29 zijn vandaag vanuit Pakistan vertrokken naar Nederland.

Eerder vandaag werd nog eens duidelijk hoeveel gevaar de Afghaanse tolken in eigen land lopen onder het Talibanregime. Een van de tolken die op de Nederlandse evacuatielijst staat, is volgens zijn familie gisteren doodgeschoten door Talibanstrijders.