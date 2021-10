Kasseien, twee tijdritten en Alpe d'Huez: dit is de Tour voor mannen in 2022

Het is geen ideale Tour voor klimmers, maar het is ook geen ideale Tour voor tijdrijders. De 109de editie van de Ronde van Frankrijk, die op vrijdag 1 juli 2022 van start gaat in de Deense hoofdstad Kopenhagen, is er één voor de beste allrounders.

Na vier jaar keren ook de kasseien weer terug in de Tour. In de vijfde rit krijgen de renners elf kasseistroken voor de kiezen met een totale lengte van twintig kilometer.

De Tour begint op 1 juli met een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Op de voorlaatste dag is er een race tegen de klok over 40 kilometer, met daarin twee klimmetjes.

De eerste bergrit is op 8 juli met een finish op de beruchte La Planche des Belles Filles. Vijf dagen later volgt in de eerste Alpenrit na de Télégraphe een finish op de Col du Granon (met de top op 2.413 meter), die alleen in 1986 al eens in de Tour beklommen werd.

Op 14 juli, de Franse feestdag, staan de Galibier en Alpe d'Huez (finish) op de rol. De laatste keer dat de Tour de 'Nederlandse berg aandeed, was in 2018. Geraint Thomas bleef Tom Dumoulin net voor aan de finish, maar de etappe gaat de boeken in als de rit met de lange solo van Steven Kruijswijk.

Bekijk hieronder de beelden van de etappe naar Alpe d'Huez in 2018