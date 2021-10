Explosies en beschietingen bij demonstratie in Beiroet, zeker vijf doden

Het leger is ingezet en er zijn zeker twee explosies gehoord. De aanleiding voor de urenlange beschietingen is niet duidelijk, evenals wie het vuur heeft geopend op de aanwezigen.

De mensenmassa had zich verzameld om te protesteren tegen een rechter die de catastrofale explosie in de stad van 2020 onderzoekt. Volgens persbureaus zijn de deelnemers aanhangers van de sjiitische Hezbollah-beweging. De gevechten braken uit in een gebied tussen een christelijke en een sjiitische wijk, voorheen een frontlinie in de Libanese burgeroorlog.

'Oorlogszone'

Een verslaggever van Al Jazeera beschrijft de situatie in de omgeving als een oorlogszone. "Dit zijn de meest intense vuurgevechten in Beirut van de afgelopen jaren. Het leger is in actie, maar kan de situatie niet onder controle krijgen."

Volgens Hezbollah is de aanval een poging om verdeeldheid te zaaien onder de Libanezen. De gewapende groepering, die wordt gesteund door Iran, heeft een grote invloed in het land. Hezbollah en zijn bondgenoten hebben opgeroepen tot het opstappen van rechter Tarek Bitar. Volgens hen is Bitar partijdig en een "slaaf van Amerika".

Problemen stapelen zich op

Bitar heeft diverse politici opgeroepen zich te laten verhoren in verband met de grote explosie vorig jaar. Onder hen is ook een aantal Hezbollah-bondgenoten. Ze worden allen verdacht van nalatigheid, wat uiteindelijk heeft geleid tot een ontploffing waarbij ruim 200 mensen om het leven kwamen.

De onlusten en het vastgelopen onderzoek naar de explosie zijn slechts twee van de grote problemen die het land teisteren. Zo is er een zware financiële crisis; het Libanese pond in twee jaar tijd 90 procent in waarde gedaald. Ongeveer driekwart van de bevolking leeft volgens de VN in armoede. Er heerst grote onvrede vanwege grootschalige corruptie.