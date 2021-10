Zo ziet de eerste Tour Femmes eruit: finish op loeisteile 'superplank'

Tour de France Femmes van 2022 - ASO

Na dertien jaar is de Tour de France voor vrouwen terug op de kalender. De koers telt acht etappes en begint op zondag 24 juli onder de Eiffeltoren in Parijs. Op zondag 31 juli is de apotheose op de top van La Planche des Belles Filles. Het echte hooggebergte in de Alpen en de Pyreneeën wordt gemeden. Wel krijgen de rensters een Franse 'Strade Bianche' voor de wielen. ASO-baas Christian Prudhomme verklaarde donderdag bij de presentatie de keuze om op 24 juli in Parijs te starten. "Ik herinner me de woorden van Marianne Vos, tijdens een meeting. Marianne, dubbel olympisch kampioene en wereldkampioene op de weg, de baan en in het veldrijden. Zij vertelde ons: Je kunt wel wedstrijden organiseren, maar krijg je ze ook in de media?" Vier weken Tour "Vandaar een start die samenvalt met de laatste dag van de Tour voor mannen, juist om zoveel mogelijk media aan te trekken. Om een vierde opeenvolgende week van sport aan te bieden."

Prudhomme introduceerde de koersdirectrice van de eerste Tour voor vrouwen: Marion Rousse. De Française, oud-renster en nu commentatrice bij wielerwedstrijden voor de Franse televisie, presenteerde de acht etappes. Op de eerste dag rijden de vrouwen in de middag, vóór de start van de mannenrit, twaalf rondjes door Parijs. Rousse: "Dat is geen primeur. De eerste editie van La Course werd er gereden en de eerste winnaar was Marianne Vos in haar regenboogtrui."

De Tour blijft daarna in Noordoost-Frankrijk. De tweede etappe kent een licht hellende finish en ook de derde etappe is niet vlak. "Het parcours zal bezaaid zijn met heuvels, waarvan er vijf geclassificeerd zijn. De steilste klim is in de laatste ronde: de Mutigny (900 meter a 12%)." Witte wegen Dag vier, een etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube, belooft spektakel, met enkele passages over 'Les Chemins Blancs'. Zoals Rousse het verwoordde: "Vier onverharde stroken en daarnaast nog zes hellingen. Daar kijken we naar uit." Vervolgens staat de rensters een etappe over 175 kilometer te wachten, de langste in deze editie. "Een marathonetappe. Twintig kilometer langer dan de wegrace op het WK en ook nog drie beklimmingen."

Ook bij de vrouwen worden de bekende truien uitgereikt: geel voor de leider in het algemeen klassement, groen voor het puntenklassement, de bolletjestrui voor het bergklassement én er is een witte trui voor de beste jongere. Daarnaast zijn er prijzen voor de meest strijdlustige renster én de beste ploeg.

In de zesde etappe naar Rosheim "kunnen de meiden even op adem komen", om zich vervolgens op te maken voor een zwaar weekend in de Vogezen. "We gaan zaterdag naar het hoogste punt, de Grand Ballon. En zondag kunnen we in ieder geval een mooie show verwachten. Eerst de historische Ballon d'Alsace en daarna de finale op La Super Planche des Belles Filles." In 2019 reden de mannen in de Tour de laatste steile kilometer op die beklimming. Bekijk hieronder de beelden van die etappe