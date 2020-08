Bondscoach Wiegman verruilt Oranje na Spelen voor Engelse voetbalsters

Wiegman verlengde in december 2019 haar contract bij de KNVB tot en met het EK van 2021, dat vanwege de coronapandemie is uitgesteld naar 2022.

Wiegman wordt de opvolger van Phil Neville, die na de zomer van 2021 afzwaait. Het EK in Engeland in 2022 zal het eerste grote toernooi worden van Wiegman met de Engelsen.

Sarina Wiegman is vanaf september 2021 bondscoach van de Engelse voetbalsters. De 50-jarige Wiegman zal bij de Engelse bond een contract tekenen voor vier jaar en zal na de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio beginnen aan haar nieuwe klus.

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB, geeft toe dat hij graag met Wiegman door was gegaan, maar begrijpt haar keuze ook.

"Sarina heeft heel veel voor het vrouwenvoetbal in het algemeen betekend, en zéker voor de Leeuwinnen en de KNVB. Daarom gunnen we haar deze transfer ook", aldus Hoogma.

"We mogen met z'n allen trots zijn dat een Nederlandse coach bij zo'n toonaangevende voetbalnatie aan de slag gaat. Over de samenwerking komend jaar maken we ons geen enkele zorgen. Ik heb Sarina leren kennen als zeer loyaal, een echte winnaar, die bovendien barst van de ambitie."

Succes

Onder leiding van de 104-voudig international Wiegman won Nederland in 2017 in eigen land de Europese titel. Vorig jaar leidde ze de voetbalsters naar de finale van het WK, waarin de Verenigde Staten met 2-0 te sterk was.

De KNVB gaat zich de komende maanden buigen over de opvolging van Wiegman bij de Oranjevrouwen.