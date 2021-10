Kamervoorzitter: meer ondersteuning bedreigde Kamerleden

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil Kamerleden die bedreigd worden beter ondersteunen. Een team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte wordt uitgebreid en Bergkamp wil parlementariërs cursussen aanbieden om met een bedreiging om te gaan, zegt ze tegen het ANP.

Het aantal geregistreerde bedreigingen van politici is de afgelopen jaren gestegen en ook voorlopige cijfers van 2020 laten een toename zien. Bergkamp: "Het is natuurlijk vreselijk als ik kijk wat Geert Wilders en ook Hugo de Jonge over zich heen krijgen. Maar ik zie ook een uitbreiding".

Ook dreigbrieven

De Kamervoorzitter wil nu "een statement" maken: "Doe gewoon normaal, zou ik willen zeggen. En denk ook na voordat je iets plaatst op social media", benadrukt ze tegen het persbureau. Naast onlinedreigementen komen volgens haar ook nog dreigbrieven binnen.

Gisteren werd bekend dat een man vastzit die mogelijk een moordaanslag wilde plegen op premier Rutte. En dinsdag werd iemand veroordeeld die D66-leider Kaag en minister De Jonge had bedreigd.

'Doen wat nodig is'

Hoeveel mensen erbij moeten komen om Kamerleden bij te staan en te adviseren over beveiligingskwesties, weet de voorzitter nog niet precies: "We doen wat nodig is."

De cursussen die ze de volksvertegenwoordigers wil aanbieden, zullen onder meer gaan over omgaan met dreigementen, maar ook het beschermen van bijvoorbeeld privéadressen.

Er loopt ook nog een evaluatie van de veiligheid van het Kamergebouw zelf. Sinds deze zomer is het parlement gevestigd in een tijdelijk gebouw.