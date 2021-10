Tientallen doden bij brand in Taiwanees winkel- en wooncomplex

Bij een uitslaande brand in een winkel- en wooncomplex in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 48 doden gevallen. Zeker veertig mensen raakten gewond. Om 03.00 uur 's nachts lokale tijd brak brand uit in het dertien etages tellende gebouw.

De brandweer zegt dat het om een buitengewoon felle brand gaat die grote delen van het pand heeft verwoest. Ooggetuigen maken melding van een nachtelijke explosie.

Het dodental kan verder oplopen omdat bewoners van de bovenste verdiepingen ingesloten zouden zijn geraakt door de vlammen. De brandweer is in het complex nog op zoek naar mogelijk achtergebleven slachtoffers.

Naar verluidt waren de nooduitgangen versperd, waardoor de brandweerlieden belemmerd werden in hun reddingspogingen. In de onderste zes verdiepingen van het veertig jaar oude gebouw waren winkels en horeca ondergebracht. Daarboven waren zo'n 120 huishoudens ondergebracht.