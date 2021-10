Biles en andere turnsters willen vertrek voltallig olympisch comité VS

Simone Biles heeft samen met drie andere Amerikaanse topturnsters gepleit voor het vertrek van het voltallige bestuur van het olympisch én paralympisch comité van de Verenigde Staten (USOPC). De topatletes hebben daar middels een brief aan het Congres om gevraagd.

Volgens Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman en Maggie Nichols heeft het bestuur onvoldoende actie ondernomen in de misbruikzaak rond teamarts Larry Nassar. Turnarts Nassar misbruikte naast Biles honderden andere turnsters, waarvoor hij in 2018 175 jaar celstraf kreeg.

De turnsters vinden dat de USOPC fouten heeft gemaakt in de aanpak van het schandaal en pleiten daarom voor hun vertrek. Het nationale comité liet in een reactie weten al grote bestuursveranderingen te hebben doorgevoerd.

"De brief aan het Congres onderstreept hun bezorgdheid en we vinden het heel moedig van de slachtoffers dat ze deze problemen onder de aandacht blijven brengen. We hebben de meest ingrijpende bestuursveranderingen in twee decennia doorgevoerd en werken vol aan de aanpak van seksueel misbruik op ieder niveau in de sport", is de reactie van de USOPC.

Onderzoek

Een maand geleden getuigden Biles en andere (oud-)turnsters in de Amerikaanse Senaat getuigd over het misbruik. De Senaat doet onderzoek naar het handelen van de FBI in de zaak rond Nassar. De dienst zou veel te afwachtend hebben gehandeld destijds.

Vorige maand werden Biles en andere (oud-)turnsters als getuigen gehoord door een commissie van de Amerikaanse Senaat die onderzoek doet naar mogelijk falen van de FBI in de zaak rond Nassar.

Afgelopen juli verscheen een vernietigend rapport van inspecteur Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarin stond dat het FBI-bureau in Indianapolis "niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar heeft gereageerd". Door tal van fouten, zo concludeerde het rapport, kon het seksueel grensoverschrijdend gedrag maandenlang voortduren.