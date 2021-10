Tolk op Nederlandse evacuatielijst gisteren vermoord in Kabul

Een Afghaanse tolk die voor Nederlanders heeft gewerkt bij een internationale missie is gisteren vermoord in Kabul. Dat zegt de familie van de man tegen de NOS en verschillende bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen dat ze van de moord weten. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord.

Gisteren klopte volgens zijn familie een vertegenwoordiging van de Taliban aan bij het huis waar de tolk verbleef. "Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren."

Het is moeilijk om onafhankelijke bevestiging te krijgen van de moord. De Nederlandse bronnen van de NOS gaan er wel van uit dat de berichten over de 36-jarige tolk kloppen. Zijn familie wijst erop dat hij op de Nederlandse evacuatielijst stond en dat hij met een leugen over zijn dood zijn kans op evacuatie zou verspelen.

Onderdak steeds moeilijker te vinden

De man sliep de afgelopen weken regelmatig op andere plekken, maar dat werd steeds moeilijker. "Gisteren was hij in het huis van onze ouders," zegt zijn broer. "Vrienden en familie weigerden hem nog langer onderdak, omdat hun leven ook in gevaar zou zijn als de Taliban weten dat hij bij hen logeert."

De berichten bevestigen de vrees die veel tolken en actief betrokken Nederlanders al langer uiten. Het wordt steeds gevaarlijker om nog in Afghanistan te blijven, zeggen ze, en ook steeds moeilijker om schuilplekken te vinden.

De man was juist de afgelopen dagen wat optimistischer, zegt de broer die zelf in India woont. "Er waren berichten over tolken die deze week uit Kabul werden geëvacueerd. Daardoor kreeg hij ook weer hoop."

Er zou ook zijn geschoten op de vader van de tolk, maar hij overleefde dat. De familie zegt wel dat zowel de vader als de moeder in levensgevaar zijn en ze hopen dat zij alsnog door Nederland kunnen worden geëvacueerd. Zij zouden ook op de Nederlandse evacuatie-lijst staan, zegt de familie.

Knapen: een drama

Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken zegt in een eerste reactie dat Nederland nog geen bevestiging heeft van de moord. "Maar als het zo is, is het natuurlijk een drama."

Volgens Knapen is het niet mogelijk om mensen die op de evacuatielijst staan beter te beschermen. "We hebben daar geen ambassade, geen mensen op de grond. Wat dat betreft staan we redelijk machteloos."