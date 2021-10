De uitzending van 14 oktober

Koopkracht omhoog, inkomensverschillen gelijk

De koopkracht van Nederlanders is in 35 jaar tijd met bijna 60 procent toegenomen, blijkt uit onderzoek van het CBS en de Universiteit Leiden. De ongelijkheid in inkomens nam in de periode van 1977 tot 1990 toe, maar bleef in de kleine 20 jaar daarna vrijwel gelijk. We bespreken de uitkomsten met de Leidse hoogleraar en onderzoeker Koen Caminada.

Zijn de inkomensverschillen in Nederland groter of kleiner geworden, sinds 1990? En leven er meer of minder mensen in armoede? De antwoorden zijn voor veel mensen verrassend, ontdekten we op straat: