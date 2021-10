Verdachte van Noorse pijl-en-boogaanslag was in beeld bij politie

De 37-jarige Deen die gisteren is opgepakt op verdenking van een dodelijke aanslag in Noorwegen, is bij de autoriteiten in beeld geweest omdat hij mogelijk was geradicaliseerd. "In een eerder stadium zijn er zorgen geweest dat de man was geradicaliseerd", zei politiechef Ole Bredrup Saeverud.

De Noorse politie maakte in een persconferentie ook bekend dat de man zich had bekeerd tot de islam, maar dat het motief nog onduidelijk is. Later op de dag zei de veiligheidsdienst Politiets sikkerhetstjeneste (PST) dat het lijkt te gaan om een terreurdaad.

Sowieso is volgens de politie duidelijk dat de verdachte alleen heeft gehandeld. De Deen zou gelijk na zijn arrestatie de daad hebben bekend.

De nieuwe premier van Noorwegen, die vandaag aantrad, reageerde geschokt op de aanval: