Scheepvaart op de Maas hervat na botsing tussen twee vrachtschepen

De scheepvaart op de Maas bij Beesel is vanaf 08.00 uur onder begeleiding van Rijkswaterstaat hervat. Een patrouilleboot ligt ter plaatse om schepen te begeleiden en te waarschuwen.

Twee vrachtschepen botsten gisteravond tussen Kessel en Beesel op elkaar. Het ging om een aanvaring tussen een tanker, geladen met 360 ton zwavelzuur, en een vrachtschip, met aan boord draadstaal. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen lekkages ontstaan, maar raakten beide schepen wel beschadigd.

Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt. Door de aanvaring is ook een veerpont uit de vaart.

Doorvaren

Het vrachtschip met zwavelzuur heeft de plek van de aanvaring inmiddels verlaten. De lading is vannacht overgepompt.

Het schip met draadstaal ligt met een ketting vast aan een veerpont. In de loop van de ochtend wordt bekeken of het schip mogelijk ook vastzit aan de kabels van de veerpont. Als dat niet het geval is, dan wordt het vrachtschip losgetrokken, eventueel gerepareerd en kan het zelf verder varen.

Rijkswaterstaat hoopt dat de veerpont later op de dag weer kan varen, maar dat ligt eraan of hij beschadigd is.

De oorzaak van de aanvaring is niet bekend, meldt L1.