Directeur ontplofte kerncentrale Tsjernobyl overleden

In Oekraïne is de man overleden die directeur was van kerncentrale Tsjernobyl tijdens de grootse atoomramp uit de geschiedenis. Viktor Brjoechanov overleed op 85-jarige leeftijd.

Brjoechanov, die vanaf de bouw betrokken was bij de Tsjernobyl-centrale, was thuis toen er op 26 april 1986 midden in de nacht werd gebeld dat er iets fout was gegaan. Een gesimuleerde noodsituatie was uitgelopen op een echte ramp en de reactor was geëxplodeerd. De directeur probeerde de ploegleider te bellen, maar bij Reactor 4 nam niemand meer op.

Met een dienstbus reed Brjoechanov naar het complex. Daar begon het hem te dagen hoe ernstig de situatie echt was. "Toen ik Reactor 4 passeerde, zag ik dat het bovenste gedeelte weg was. Ik realiseerde me dat er een explosie was geweest." De gedachte dat er ook een meltdown had plaatsgevonden, durfde hij toen nog niet aan.

"Mijn vader kwam na 24 uur naar huis terug en het leek alsof hij 15 jaar ouder was geworden", vertelde zijn zoon vorig jaar nog in een VRT-documentaire over de ramp. Brjoechanov werd naar eigen zeggen blootgesteld aan 50 keer de toegestane hoeveelheid straling.