Kabinet wil nepreviews op internet verbieden

Het kabinet wil neprecensies op internet verbieden. De demissionaire ministers Blok en Dekker hebben een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de bescherming van consumenten tegen oneerlijke praktijken wordt gemoderniseerd. De regels worden meer toegesneden op de digitale ontwikkelingen.

Het is nu vaak moeilijk na te gaan hoe de reviews tot stand zijn gekomen die gebruikers van een webwinkel te zien krijgen. Volgens het wetsvoorstel moet de verkoper zich er voortaan van verzekeren of de gepubliceerde beoordelingen echt afkomstig zijn van mensen die het product hebben gebruikt.

"Als die informatie niet of onduidelijk wordt verstrekt en de consument hierdoor een andere beslissing neemt dan hij had genomen als hij die informatie wel had gekregen, dan is sprake van een oneerlijke en daarmee verboden handelspraktijk", staat in de toelichting.

Zoekresultaten niet alleen positief

Handelaren mogen ook niet alleen positieve beoordelingen plaatsen en negatieve verwijderen. Verder moet bij zoekresultaten altijd duidelijk zijn of het om betaalde reclames gaat of dat er is betaald om een hogere plaats te krijgen.

Verkopers die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen van minimaal 4 procent van de omzet.

Het kabinet wil dat de nieuwe regels volgend voorjaar ingaan. Het wetsvoorstel is de uitwerking van een Europese richtlijn en het is de bedoeling dat consumenten in de hele EU dezelfde bescherming krijgen.

NOS op 3 kwam er eerder achter dat er online een levendige handel bestaat in neprecensies: