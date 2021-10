Dimitrov schakelt vermoeide US Open-winnaar Medvedev uit in Indian Wells

Topfavoriet Daniil Medvedev is uitgeschakeld in de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells. De als eerste geplaatste Russische tennisser verloor in drie sets van Grigor Dimitrov uit Bulgarije: 6-4, 4-6, 3-6.

Medvedev, die een paar weken geleden de US Open op zijn naam schreef, had in Indian Wells nog geen set verloren en leek ook tegen Dimitrov goed op weg. Hij stond zelfs 4-1 voor in de tweede set, maar raakte door eigen fouten en een zwakke service de controle kwijt.

Dimitrov, de nummer 28 van de wereld, aarzelde geen moment en won de set met 6-4. Hij pakte de derde set met 6-3 en versloeg zo de nummer twee van de wereld.