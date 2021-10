Dest met prachtige treffer belangrijk voor winnende Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica met 2-1 gewonnen. FC Barcelona-verdediger en oud-Ajacied Sergiño Dest was op dreef in zijn vijftiende interland en maakte een fraaie en belangrijke treffer voor zijn ploeg.

No words. What an absolute banger. 💥 #USAvCRC x @VW pic.twitter.com/7bY9S8jozb

De 20-jarige Dest, geboren in Almere, heeft een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder en beschikt dus over twee paspoorten. In 2019 maakte hij de keuze voor het nationale elftal van de Verenigde Staten. Dest speelde eerder al voor nationale jeugdelftallen van de VS.

"Ik moest gewoon schieten", vertelde de verdediger na afloop. "Ik was zo blij, want we hadden dat doelpunt echt nodig. Het was een belangrijk doelpunt. We mogen niet meer verliezen."

Tweede achter Mexico

Na de gelijkmaker wilde de Verenigde Staten meer en met een beetje geluk trok het team van Dest uiteindelijk aan het langste eind. Een schot van Timothy Weah vloog via de paal en de ingevallen keeper Leonel Moreira, die in het veld was gekomen voor de geblesseerde Keylor Navas, in het doel van Costa Rica.

De Verenigde Staten staan tweede (11 punten uit 6 wedstrijden) in de kwalificatiepoule van Noord- en Centraal-Amerika voor het WK voetbal in Qatar. Mexico gaat aan de leiding met 14 punten uit 6 wedstrijden. Op 12 november spelen de Verenigde Staten en Mexico tegen elkaar.